Darmian: «Vittoria meritata! Distacco Napoli? Lasciati punti per strada»

Matteo Darmian ha parlato nel post-partita di Inter-Lecce, match terminato con il punteggio di 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

IMPORTANTE – Queste le parole di Darmian: «Cerco di mettermi a disposizione della squadra e del Mister e di dare il massimo quando sono chiamato in causa per aiutare la squadra a portare a casa le vittorie. Da qui alla fine del campionato peseranno tutti i punti, visti i risultati della settimana volevamo riprendere il nostro cammino e fare tre punti. Penso sia una vittoria meritata. Differenza rendimento fra casa e trasferta? Sono numeri che dobbiamo migliorare se vogliamo ambire a qualcosa di importante. E vero che giocare a San Siro è speciale, ma dobbiamo portare in trasferta anche quello che facciamo in casa, abbiamo perso tanti punti».

RAMMARICO – Darmian parla del suo ruolo preferito e del distacco dal Napoli: «Se dovessi scegliere un ruolo preferito direi il quinto a destra. Ma non è importante la posizione, ma l’atteggiamento e la concentrazione. Cerco di lavorare duramente nel corso della settimana per dare il mio contributo. Distacco dal Napoli? Gli azzurri stanno facendo un grandissimo campionato ma noi abbiamo lasciato per strada tanti punti e ora siamo a -15. Purtroppo da qui alla fine dell’anno dobbiamo cercare di avere continuità e vedere poi dove arriviamo. Un posto in Champions League è il minimo»