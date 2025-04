Darmian: «Vincere oggi? Dobbiamo fare quello che sappiamo!»

Dopo ventuno anni l’Inter torna a giocare a Pasqua e lo fa di nuovo in trasferta, a Bologna, come nel 2004 quando vinse 2-3 a Perugia. Per presentare la sestultima giornata di Serie A, su Inter TV, è intervenuto Darmian.

RISPONDERE SUBITO – Matteo Darmian parla dal Dall’Ara in vista di Bologna-Inter, dove sarà titolare: «Stiamo bene. È normale che preparare le partite in pochi giorni non è mai semplice, ma come facciamo sempre cercheremo di portare a casa i tre punti. Sappiamo le qualità del Bologna: riaggrediscono forte, sono una squadra che sta facendo bene non da quest’anno. Dobbiamo fare quello che facciamo sempre per vincere la partita».