Darmian: «Sempre vincere e ambire al massimo! Ci teniamo»

C’è anche Darmian a festeggiare il trionfo in Inter-Lazio, il 3-0 che manda i suoi alla finale di Supercoppa Italiana lunedì col Napoli. Ecco le sue parole nel post partita di Inter TV.

TRIS PER LA FINALE – Matteo Darmian è contento per il 3-0 di Inter-Lazio: «Era una partita difficile, però lo sapevamo e siamo entrati in campo con la giusta determinazione. L’abbiamo dimostrato fin dai primi minuti: abbiamo cercato di fare quello che avevamo preparato, penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione e che ci meritiamo la finale. Tenere alla Supercoppa Italiana? È un trofeo in palio in questa stagione, vogliamo sempre vincere e ambire al massimo. L’abbiamo fatto stasera e vogliamo farlo anche in finale. Sarà una partita difficile contro un avversario forte, però come ho detto prima la nostra voglia è scendere in campo per dare il massimo e portare a casa un altro trofeo. I tifosi? Fa grande piacere ricevere tutto questo affetto. Sicuramente noi cercheremo di ripagare con le nostre prestazioni tutto il loro affetto e il loro sostegno».