Darmian: «Vincere aiuta tanto! Abbiamo tenuto le consapevolezze»

Darmian ha parlato al termine di Roma-Inter, la seconda di tre trasferte consecutive nello spazio di sette giorni per la squadra di Inzaghi. Dall’Olimpico ecco la sua analisi a Inter TV.

VINTA BENE! – C’è grande felicità per Matteo Darmian dopo Roma-Inter: «Siamo stati lucidi all’interno della partita, concentrati sempre dal primo all’ultimo minuto. Sapevamo che non era facile perché affrontavamo una squadra forte, però abbiamo portato a casa una partita importante. Siamo stati bravi non solo di reparto, penso che tutta la squadra abbia fatto un grande lavoro non solo difensivo ma anche offensivo. Penso che sia una vittoria meritata, portiamo a casa tre punti importantissimi. Tanti ruoli? Cerco di lavorare in settimana cercando di migliorarmi, poi cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa sia da terzo sia da quinto».

MOMENTO DECISIVO – Darmian valuta la gestione della gara: «Adesso siamo in un buon momento, vincere comunque aiuta tanto. Magari un mese fa non arrivavano i risultati, però nonostante quello non abbiamo perso le nostre consapevolezze e le nostre sicurezze, perché comunque nonostante le sconfitte creavamo tanto e per un episodio venivamo condannati più del dovuto. Adesso siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così perché in questo finale di stagione ci giochiamo tanto».