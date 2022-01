Darmian: «Una vittoria come questa soddisfazione ancora più grande!»

Darmian è stato uno dei subentrati ella memorabile vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Ecco come si è espresso nel post partita su Inter TV, dopo il trionfo al 121’.

VITTORIA INDIMENTICABILE! – Questo il commento di Matteo Darmian: «Dove colloco questo successo nella mia carriera? Intanto vincere è sempre bello, quindi è un altro trofeo che sono riuscito a conquistare dopo una sfida difficilissima. Una vittoria come quella arrivata stasera è una soddisfazione ancora più grande, poi quando si parla di derby d’Italia è ancora più bello. Ha vinto la squadra migliore? Sicuramente stasera penso che meritassimo più della Juventus la vittoria. Ci abbiamo provato con grande determinazione, penso sia una vittoria meritata per tutto il lavoro che stiamo facendo. Sicuramente dobbiamo continuare così. Ci aspettavamo una Juventus tosta, era in fiducia perché non perdeva da diverse partite. Anche stasera ha dimostrato di avere grandi qualità, poi quando vai sotto non è facile rimontare però l’abbiamo fatto. Abbiamo cercato sempre di proporre il nostro gioco, ci abbiamo creduto fino alla fine ed è arrivata una vittoria importantissima. Una dedica? Penso a tutti noi, per il lavoro che stiamo facendo, a tutta la società e ai tifosi che ci hanno sostenuto dal primo giorno e non solo stasera. Sicuramente quello che vogliamo fare è continuare così per poter vincere altri trofei e regalare altre gioie a tutti. Poi una menzione va fatta alle persone che mi sono vicine, alla mia famiglia e a mia moglie».