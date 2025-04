Darmian: «Una squadra come l’Inter non deve farsi rimontare! Lavoreremo»

Darmian è intervenuto subito dopo il triplice fischio di Parma-Inter, partita che si è giocata al Tardini per la trentunesima giornata di campionato e chiusasi in parità (2-2). Ecco quanto dichiarato a DAZN dall’esterno nerazzurro, piuttosto duro nella disamina del match

DISATTENZIONI GRAVI – Matteo Darmian parla così dopo Parma-Inter: «Cosa è successo nel secondo tempo? Difficile da spiegare, sicuramente una squadra come la nostra non deve farsi rimontare. Stava succedendo con l’Udinese e oggi è successo, ci lavoreremo in settimana. Una spiegazione ora è difficile da dare, ma lavoreremo su tutto perché comunque adesso le partite saranno tutte determinanti e dovremo farci trovare pronti. Pensare di averla vinta? Abbiamo visto che in Serie A questo non è possibile farlo, il pareggio di oggi lo dimostra, non tanto per il freno a mano tirato perché dopo il 2-2 del Parma la reazione c’è stata. Ora archiviamo questo pareggio e guardiamo avanti in maniera positiva. La prossima partita è importante, sappiamo di giocare con una squadra fortissima (Bayern Monaco, ndr) e vogliamo dimostrare il nostro valore. La Champions League è una competizione diversa, ci teniamo a portare avanti ogni competizione. Andremo lì per fare una partita importante, sappiamo delle difficoltà che potranno esserci ma faremo del nostro meglio. Cercheremo di recuperare le energie per andare lì e fare una partita importante. Com’è stato tornare a Parma? Mi ha fatto piacere tonare, ho fatto un solo anno ma in quel poco tempo il Parma mi è rimasto dentro. Auguro a loro il meglio».