Darmian: Â«Tutti ci sentiamo importanti! Oggi dovevamo confermarciÂ»

Darmian: «Tutti ci sentiamo importanti! Oggi dovevamo confermarci»

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Genoa, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 3-0. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERMA – Matteo Darmian parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Genoa: «Sapevamo prima della partita quanto potesse essere importante, dovevamo confermarci dopo un buon periodo. Avevamo di fronte una squadra in salute, ma fin dal primo minuto abbiamo dimostrato cosa volevamo. Esterno destro mio ruolo preferito? Sì, assolutamente. Secondo me tutti ci sentiamo importanti e quando scendiamo in campo lo dimostriamo e sappiamo che se vogliamo arrivare in fondo abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo continuare così, lavorando a testa bassa: la strada è quella giusta. Cosa mi ha detto Christian Eriksen dopo il gol? Sinceramente non ricordo, ma penso mi abbia fatto i complimenti».