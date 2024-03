Darmian: «Tifosi? Noi in campo per renderli orgogliosi! Percorso»

Darmian è intervenuto da San Siro prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A e in programma alle 20.45. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

ACCOGLIENZA DA URLO – Matteo Darmian parla così prima di Inter-Napoli: «Fa piacere questa accoglienza, noi quando scendiamo in campo cerchiamo di dare tutto per rendere orgogliosi non solo noi stessi ma anche i nostri tifosi. Questa è l’occasione giusta per ripartire dopo quanto successo in Champions League, stasera giochiamo in campionato e dobbiamo proseguire nel nostro percorso».