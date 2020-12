Darmian: “Saputo soffrire e vinto una partita importantissima. Il gol…”

Darmian ha parlato nel post partita di Borussia Monchengladbach-Inter all’UEFA. Il giocatore, fra i migliori nel 2-3 di questa sera in Champions League, ha aperto le marcature al Borussia Park.



BEL SUCCESSO – Matteo Darmian parla nel dopogara di Borussia Monchengladbach-Inter 2-3: «Il gol? Ho visto lo spazio, mi sono inserito. Roberto Gagliardini mi ha dato una buona palla ed è andata bene, sotto le gambe del portiere. Abbiamo fatto una buona gara, saputo soffrire quando c’era da soffrire e vinto una partita importantissima per noi. Sicuramente sapevamo che dovevamo vincerle entrambe: il primo passo è stato fatto. Adesso, tra una settimana, abbiamo l’ultima partita del girone con lo Shakhtar Donetsk e dovremo ripeterci. Penso che ci siano buone possibilità di passare il turno: dobbiamo fare il nostro dovere come stasera. Sicuramente in questo girone abbiamo perso qualche punto, però siamo ancora qua per qualificarci».