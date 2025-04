Darmian saggio: «Napoli? Inter pensa solo a sé. Consapevolezza!»

Matteo Darmian si è così espresso nel pre-partita di Bologna-Inter, sfida in programma alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara.

LE DICHIARAZIONI – Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Il calciatore nerazzurro ha sottolineato le insidie della sfida con i felsinei: «Dovremo essere bravi, conosciamo le difficoltà di questa sfida. Non a caso il Bologna è in alto in classifica. La stanchezza dovremo lasciarla da parte, concentrandoci solo sul raggiungimento dei tre punti. Mi aspetto una gara intensa, conosciamo le loro qualità individuali e di squadra. Napoli? Pensiamo a noi stessi, siamo consapevoli del fatto di dover fare più punti possibile per raggiungere il nostro obiettivo».