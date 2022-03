Darmian: «Raschiare sul fondo del barile! Stimolo lottare fino alla fine»

Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

STIMOLO – Matteo Darmian parla così ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Inter: «In cosa siamo mancati? Secondo me nel primo tempo sono stati più bravi di noi, abbiamo sofferto un pochettino e siamo stati poco lucidi in alcune giocate andando troppo diretti sulle punte. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni sfruttandone una solo alla fine, se lo avessimo fatto prima potevamo anche portarla a casa. Il Torino ha grande fisicità, sapevamo ciò che si aspettava e infatti è stato difficile. Sicuramente siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, abbiamo perso dei punti per strada e dovremo recuperare il terreno perso. Saranno tutte partite importantissime per noi e dovremo cercare di vincerle. Lotta scudetto? Vista da noi abbiamo una opportunità importante, dovremo recuperare energie per la partita contro la Fiorentina. Poi avremo la sosta per recuperare qualche energia, ma da qui alla fine dovremo raschiare sul fondo del barile tutte le energie che ci rimangono. Deve essere uno stimolo lottare fino alla fine e sicuramente lo faremo perché ne abbiamo le possibilità».