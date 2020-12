Darmian: “Rammarico, ma siamo pronti. Piano B? Conta il campo”

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Cagliari-Inter, lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A

RAMMARICO EUROPEO – Darmian è ancora deluso per l’eliminazione dalle Coppe, ma vuole un pronto riscatto oggi a Cagliari: «Sicuramente c’è rammarico, delusione e rabbia. In questi giorni abbiamo cercato di preparare questa partita importante per noi nel migliore dei modi. Penso che non ci siano piano A o B, conta quello che facciamo sul campo».