Darmian: «Questa vittoria significava molto! Non si sente la stanchezza»

Darmian ha parlato nell’immediato post partita di Udinese-Inter. Al canale tematico ufficiale della società il giocatore ha dato le sue sensazioni sul match della quartultima giornata di Serie A.

NON SI MOLLA NIENTE – Matteo Darmian parla dopo Udinese-Inter su Inter TV: «In queste ultime settimane, anche se si è un po’ stanchi, si cerca di dare il massimo. Non si sente la stanchezza, sappiamo quanto sono importanti queste ultime partite e cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi. Sensazioni? Sicuramente positive. Volevamo rifarci dopo il passo falso di mercoledì contro il Bologna, oggi eravamo determinati e vogliosi di portare a casa una vittoria che per noi significava molto, soprattutto dopo la vittoria del Milan. Magari potevamo non subire gol, ma l’importante era vincere».