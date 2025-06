Darmian: «Ci prendiamo le responsabilità. Tifosi Inter da ringraziare»

Darmian ha parlato su Inter TV al termine della partita tra Inter e Fluminense, che si è conclusa 2-0 a favore dei brasiliani. Nerazzurri fuori dal Mondiale per Club.

RESPONSABILITÀ – Matteo Darmian commenta così: «C’è dispiacere perché la volontà di tutti era quella di passare il turno, non ci siamo riusciti nonostante abbiamo fatto di tutto per riprenderla. Abbiamo prodotto il massimo sforzo e siamo stati sfortunati in un paio di occasioni. Loro in due palle-gol ci hanno punito. Ci prendiamo le nostre responsabilità, ora stacchiamo un attimo per poi prepararci nel migliore dei modi nella prossima stagione. Il caldo c’era anche per loro e anche per loro il campo non era il massimo. Ci prendiamo le nostre responsabilità e dobbiamo guardare avanti. Il messaggio ai tifosi? Vanno ringraziati per quello fatto durante la stagione, noi dal canto nostro abbiamo cercato di fare del nostro meglio, lasciando sul campo tutto quello che avevamo. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto».