Darmian: «Avere più fame e più voglia del Parma! Concentrato sull’Inter»

Matteo Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Darmian non sarà titolare questa sera in Parma-Inter (vedi formazioni). Il giocatore, ex di turno, ha presentato la partita in programma al Tardini, che chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A.

OBIETTIVO ALLUNGARE – Matteo Darmian presenta Parma-Inter su Inter TV: «Sicuramente sarà una partita difficile, però dobbiamo essere concentrati fin dall’inizio. Sappiamo che loro scenderanno in campo dando tutto, però dobbiamo avere più fame e più voglia portando a casa i tre punti. Abbiamo cercato di preparare nel migliore dei modi la partita: sappiamo quali sono i loro punti di forza. Non stanno vivendo magari un momento positivo, vista la classifica, ma hanno giocatori che possono far male nelle ripartenze: dobbiamo stare attenti. Ex di serata? Sì, anche l’anno scorso per me è stato importante. Ho un bel ricordo di Parma, però sicuramente quando l’arbitro fischierà sarò concentrato sull’Inter».