Darmian: Â«Parma-Inter partita importante, obiettivo restare concentrati!Â».

Darmian: «Parma-Inter partita importante, obiettivo restare concentrati!».

Darmian prima di Parma-Inter, partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021 ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida contro la sua ex squadra.

SFIDA DA EX – Darmian prima di Parma-Inter, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della sfida contro la sua ex squadra: «Questa sarà una partita importante e dobbiamo dimostrare quello che abbiamo fatto fino ad ora. Avremo difficoltà ma dovremmo restare concentrati. Sfida da ex? A Parma ho passato un anno importante, ho tanti amici qui e per me sarà speciale. Ma quando l’arbitro fischierà sarò concentrato sull’Inter. Dopo ci sarà modo di salutare tutti».