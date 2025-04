Darmian orgoglioso: «Inter ha esperienza e consapevolezza. Un gol nel cuore!»

Matteo Darmian si è raccontato ponendo l’accento sul suo forte legame con i colori nerazzurri e indicando una rete, siglata con la maglia dell’Inter, che resterà per sempre nei suoi ricordi.

SQUADRA NERAZZURRA – Matteo Darmian è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Cagliari. Il calciatore dei meneghini, che anche in questa stagione si sta rivelando molto utile per le dinamiche della sua compagine, si è così espresso sui tratti distintivi dell’Inter: «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito e forte. In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile».

UNA FUNZIONE – Darmian ha poi proseguito: «Per me quello che conta è mettermi a disposizione della squadra, dei compagni, del mister e dare il mio contributo qualsiasi sia la posizione o il minutaggio. Cerco sempre di lavorare nel migliore dei modi per farmi trovare pronto».

Darmian sui momenti più emozionanti in maglia Inter

EMOZIONI FORTI – Darmian ha infine concluso ricordando alcuni momenti indimenticabili vissuti con la sua Inter: «Quello contro il Verona (in casa, ndr.) è stato un gol che ha significato tanto. Era una partita sullo 0-0 contro un Verona solido, è stata una bella giocata e quella vittoria ci ha dato 3 punti importanti. Il ventesimo scudetto? È sicuramente un trofeo dal sapore speciale, ci siamo divertiti: vincere lo Scudetto numero 20 è qualcosa che rimarrà nella storia di questo Club».