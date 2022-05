Darmian: «Nella nostra testa avevamo un solo obiettivo, anche sotto!»

Anche Darmian ha parlato al termine della finale di Coppa Italia, Juventus-Inter, a Inter TV. Poco dopo la cerimonia post partita il laterale ha commentato il grande trionfo dell’Olimpico.



ANCORA CAMPIONI! – Matteo Darmian giudica Juventus-Inter: «Non è stato facile, però sappiamo di essere una buona squadra diciamo. Sapevamo quello che dovevamo fare stasera e l’abbiamo dimostrato fin dai primi minuti. Siamo passati in vantaggio, poi si è ribaltata la situazione ma siamo stati bravi a non perdere la testa, riprendere la situazione prima del 90′ e vincerla. Ci sono stati due momenti in cui abbiamo preso due gol evitabili e ci siamo ritrovati sotto, ma nella nostra testa avevamo solo un obiettivo che era vincere la partita. Si è visto: abbiamo fatto di tutto per vincere questa coppa. Adesso sappiamo che ci mancano due partite che per noi sono due finali: saranno due partite difficilissime, però quello che dobbiamo fare è chiaro nella nostra testa. Dobbiamo vincerle tutte e due, poi sperare che il Milan faccia un passo falso: ci crediamo ancora».

DETERMINAZIONE – Darmian elogia il gruppo: «Penso che comunque si sia vista la forza del gruppo questa sera. Comunque chi è partito dall’inizio e chi è subentrato ha dato un contributo importante per portare a casa questa vittoria. È tutto l’anno che dimostriamo di essere un gran gruppo, abbiamo incitato tutti i nostri compagni e adesso speriamo di concludere nel migliore dei modi questa stagione».