Darmian: «Il mio momento migliore. Inter, la strada è lunga»

Matteo Darmian, dopo il gol che ha aperto le danze a San Siro contro il Lecce, ha commentato i tre punti a Rai Due. L’esterno dell’Inter si è soffermato sull’attuale condizione fisica dei nerazzurri.

IMPORTANTE – Archiviata la vittoria a San Siro nella seconda giornata di Serie A, Matteo Darmian – autore del primo gol – ha parlato a 90° minuto di Sabato su Rai Due. Queste le sue parole: «Gol importantissimo? Sto bene e mi diverto, con questo gruppo diventa tutto più facile. Momento migliore? Forse sì, come ho già detto mi sento bene con tutti, ho la fiducia dei compagni e dell’allenatore. Non c’è cosa migliore, cerco di fare del mio meglio. Cerco di farmi trovare pronto, che sia per tutta la partita o per qualche minuto. Dopo il pareggio contro il Genoa volevamo tornare alla vittoria, oltre ai tre punti oggi anche una bella prestazione. La strada è lunga, dobbiamo continuare così. Credo che il gruppo abbia la stessa fame, è normale che nelle prime partite ci sia qualcosa di non pronto. squadre rafforzate? Tutte quante si stanno rinforzando, anche noi abbiamo preso grandi giocatori che ci daranno una mano. Condizione attuale? Lavoriamo tanto durante la settimana per essere al 100%, abbiamo fatto una preparazione particolare, piano piano arriveremo tutti al massimo. Questa sera è la dimostrazione, a Genoa non siamo riusciti a vincere, oggi volevamo rifarci davanti al nostro pubblico. È difficile vincere e allo stesso tempo confermarsi».