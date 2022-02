Darmian: «Lautaro Martinez? È tranquillo. Lo aiuteremo a sbloccarsi»

Matteo Darmian, ai microfoni di Dazn, ha parlato del compagno di squadra Lautaro Martinez, a secco in campionato dal 2021. Il terzino sinistro nel prepartita di Inter-Sassuolo ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza per il Toro

TRANQUILLO − Darmian sta dalla parte del compagno attaccante: «Lautaro Martinez? Non ci pesa il fatto che non segni. Il giocatore è tranquillo e noi faremo di tutto per metterlo nelle condizioni di tornare al gol».