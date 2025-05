Darmian: «Istanbul ci ha portati qui! Inzaghi? Una grande persona»

Darmian parla a cinque giorni da Psg-Inter nel media open day. Il difensore cita anche Simone Inzaghi, elogiandolo a dovere.

ULTIMA FINALE COME DI AIUTO – Matteo Darmian a Sky Sport non dimentica Istanbul 2023: «Difficile rispondere, però, l’augurio era quello. Era stata una partita che poi nonostante la sconfitta ci ha insegnato tanto, ci ha fatto crescere tanto e ci ha permesso di essere qui oggi. Mai scontato arrivare in finale di Champions League, motivo di orgoglio e viviamo questa settimana nel migliore dei modi per arrivare a sabato e alzare questo trofeo tanto sognato».

AVVERSARI FORTI – Darmian spiega come fermare gli attaccanti del Psg: «Si fermano di squadra, dovremmo fare una partita molto attenta, non solo dal punto dei difensori, ma proprio di squadra. Sappiamo le qualità dei loro giocatori, alcuni hanno giocato con noi, altri hanno militato in Serie A. Il Psg ha vinto già due titoli e sono molto forti. Dobbiamo stare attenti».

INZAGHI – Darmian non ha dubbi sul mister: «Il mister è un grande allenatore e una grande persona. L’ha dimostrato sin dal primo giorno, ha fatto crescere questa squadra e si è instaurato un grande rapporto, parlo per tutti. Si è creata quell’unione che a volte fa la differenza».

SOGNO – Poi la chiosa di Darmian: «Speriamo di portarla a casa, poi vedremo. Coroniamo il sogno!».