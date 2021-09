Darmian: «Inter, trasformiamo il rammarico in energia! Già da domani»

Darmian torna sulla rovinosa sconfitta di mercoledì in Inter-Real Madrid. Il difensore, intervistato da Amazon Prime Video a completamento delle attività del match di Champions League, si augura che già da domani col Bologna la squadra riesca a reagire.

VOLTARE PAGINA – Matteo Darmian supera Inter-Real Madrid, domani c’è il Bologna: «Ci portiamo via le tante cose buone fatte. Penso che abbiamo dimostrato, fin dal primo minuto, quello che volevamo. Abbiamo dominato una partita difficile con un avversario forte, penso che non si possa aggiungere altro. C’è mancato solo il gol, ne abbiamo concesso uno all’ultimo minuto: c’è del rammarico, lo dobbiamo trasformare in energia non solo per il nostro cammino in Champions League, ma anche per il campionato già da sabato».

DISATTENZIONE MINIMA – Darmian resta sul match di mercoledì e sul gol di Rodrygo: «Sono stati bravi anche loro. Quando concedi un gol degli errori di squadra si commettono, però dobbiamo dare merito a una loro bella giocata. Purtroppo hanno fatto gol quando non mancava moltissimo, non siamo riusciti a rimettere in sesto la partita. Noi ci abbiamo provato dal primo minuto ma non ci siamo riusciti, siamo stati superiori e quello che cerchiamo di fare è scendere in campo con voglia e determinazione. Cerchiamo di vincere tutte le partite, poi il calcio è anche questo».