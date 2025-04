Darmian: «Inter distratta dal Bayern Monaco? No! Totalmente focalizzati»

L’Inter paga ancora una volta la gestione dei secondi tempi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. In conferenza stampa dopo la partita terminata 2-2 Matteo Darmian ha provato a dare una spiegazione.

PARMA-INTER 2-2 – CONFERENZA STAMPA DARMIAN

Vi aspettavate un inizio così complicato? Sembrava un po’ in ghiaccio la partita

È successo che sono stati bravi a rientrare in partita, ogni dettaglio può essere determinante. Dopo il loro secondo gol abbiamo provato a reagire, però non siamo riusciti a fare il terzo gol. Il pareggio non è quello che volevamo a inizio partita. Adesso dovremmo essere bravi a guardare avanti e lavorare su quanto fatto di buono

Cosa può fare la differenza in questo momento? Fate un po’ fatica a tenere se la squadra avversaria rientra

Dobbiamo guardare partita dopo partita, i dettagli saranno sempre determinanti. Mancano 7 partite e dovremmo fare del nostro massimo per portare a casa più punti possibili.

Dumfries mancherà per un po’, come ti senti dal punto di vista fisico?

Ho avuto questo piccolo infortuni però durante la sosta ho avuto modo di recuperare. Adesso sto bene e cercherò di dare una mano alla squadra, al di là che sia titolare o a gara in corso. Abbiamo una rosa ampia per sopperire all’assenza di Dumfries che è un giocatore forte per noi. Anche Zalewski può giocare in quel ruolo, faremo del nostro meglio.

Te la senti di escludere categoricamente che a un certo punto avete pensato alla prossima partita, anche inconsciamente? Dopo il primo gol del Parma dalla panchina avrebbero potuto buttare in panchina qualche certezza in più

No, penso di no e nemmeno inconsciamente. Quando scendiamo in campo siamo totalmente focalizzati su quello che dobbiamo fare nella partita. Non c’è stato un pensiero alla partita di martedì. Dispiace perché stiamo parlando di un pareggio e non è quello che volevamo.