Darmian: «Inter, serve attenzione per 90 minuti! Una cosa stiamo facendo»

Darmian, dopo essere intervenuto in conferenza stampa (vedi articolo), ha parlato anche a Sky Sport alla vigilia di Inter-Barcellona, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro

CONCENTRAZIONE – Matteo Darmian parla così alla vigilia di Inter-Barcellona: «Dovremo stare attenti e concentrati per tutti i 90 minuti. Sappiamo benissimo la difficoltà della partita e la qualità del nostro avversario, però come dico sempre noi siamo l’Inter e quando scendiamo in campo dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti. Stiamo cercando di lavorare di più sotto tutti i punti di vista, sappiamo che in determinante partite sono i dettagli a fare la differenza quindi lavoriamo anche su questo. Sappiamo che il momento non è dei migliori, soprattutto perché non stanno arrivando i risultati sperati ma siamo i primi a doverci prendere le responsabilità, anche quando scendiamo in campo».