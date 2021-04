Darmian: «Inter, rimanere con i piedi per terra! Cerco di dare tutto»

Darmian è stato l’ultimo giocatore che si è presentato a Inter TV nel post partita del match vinto 2-1 contro il Sassuolo. Queste le sue considerazioni a caldo sul recupero della ventottesima giornata di Serie A.

DOPPIA CIFRA – Matteo Darmian commenta Inter-Sassuolo 2-1: «Nuovo ruolo? L’avevo già ricoperto in passato, proprio col mister in Nazionale. Cerco sempre di mettermi a disposizione e di dare il massimo: oggi è arrivata una vittoria importantissima. Sofferta, ma vincere queste partite è importante. Penso che ci siamo difesi bene: loro non hanno creato molte occasioni. Sapevamo che loro portano molti giocatori nella loro fase offensiva, quindi sapevamo che c’erano degli spazi da poter attaccare. Questo è quello che abbiamo cercato di fare: siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo, poi a difenderci bene e raddoppiare».

ULTIMO TRATTO – Darmian commenta la crescita dell’Inter: «Siamo sicuramente consapevoli della nostra forza. Vincere dieci partite di fila aiuta, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra e la giusta concentrazione. Mancano ancora nove partite, se vogliamo raggiungere qualcosa di importante dobbiamo continuare così».