Darmian: “Inter, quello che ci voleva! Voglio dare un contributo”

Darmian è stato uno dei protagonisti di Sassuolo-Inter 0-3 questo pomeriggio a Reggio Emilia. Il giocatore ha parlato con Inter TV al termine dell’anticipo della nona giornata di Serie A.

VITTORIA CHIAVE – Matteo Darmian parla nel post partita di Sassuolo-Inter 0-3: «Dovevamo vincere e convincere: questo credo che sia stato il modo migliore per farlo. Equilibrio? Sapevamo di incontrare una squadra in forma, una squadra forte con degli elementi di qualità. Stanno facendo molto bene in campionato, ma siamo venuti qua convinti di quello che dovevamo fare. Penso che si sia visto in campo e abbiamo meritato la vittoria. Primo assist con l’Inter? Quando si può dare una mano anche in fase offensiva è sempre un piacere, perché se si può dare un contributo e aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria penso che sia la cosa più importante».

ATTENTO DIETRO – Darmian celebra la fase difensiva: «Jérémie Boga bloccato? Sapevo di avere un avversario tosto davanti, che comunque è bravo nell’uno contro uno. Sicuramente non solo io ma tutta la squadra, perché abbiamo fatto un’ottima fase difensiva, abbiamo limitato non solo Boga ma tutti i loro giocatori offensivi e tutti i loro attacchi. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione a livello generale, sia in fase offensiva sia in fase difensiva: era quello che ci voleva. Il Borussia Monchengladbach? Dobbiamo avere la stessa voglia, determinazione e cattiveria con cui siamo scesi in campo oggi. Sarà comunque una partita difficile contro un avversario tosto: l’abbiamo visto a San Siro, ogni partita è difficile. Andremo lì per fare la nostra partita e vincere, vogliamo fare tutto quello che possiamo per cercare, finché l’aritmetica non dirà l’ultima parola, vogliamo fare più punti possibili».