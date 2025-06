Darmian: «L’Inter vuole ancora essere protagonista. 3 punti fondamentali!»

Matteo Darmian, sceso in campo da titolare in Inter-Urawa, commenta quanto accaduto nel corso della seconda gara al Mondiale per Club.

LA PRSTAZIONE – Intervistato da DAZN dopo la prima vittoria ottenuta dall’Inter al Mondiale per Club, Matteo Darmian dichiara: «Nello spogliatoio non ci siamo detti nulla di particolare se non di continuare a fare quello che stavamo facendo. Magari di muovere un po’ più velocemente la palla per cercare qualche spazio in più. Non era facile perché loro si chiudevano e stavano tutti dietro la linea della palla. Però abbiamo continuato a giocare, a creare occasioni e poi fortunatamente siamo riusciti a recuperare uno svantaggio che era immeritato per quello che si era visto, onestamente».

Le parole di Darmian al termine di Inter-Urawa Reds 2-1

PROTAGONISTA SEMPRE – Matteo Darmian prosegue: «Io penso che l’Inter debba cercare di essere sempre protagonista in tutte le competizioni a cui partecipa ed è quello che vogliamo anche in questo Mondiale per Club. Sapevamo che dopo la prima partita oggi sarebbe stato fondamentale portare a casa i tre punti. E nonostante lo svantaggio abbiamo continuato a crederci e alla fine sono arrivati tre punti importanti, che ci mettono a quattro punti nel nostro girone. Adesso affronteremo una partita difficile, l’ultima contro il River Plate, ma quello che vogliamo fare è passare il turno».

L’ALLENATORE – Matteo Darmian termina: «Chivu ha cercato di portare qualche idea nuova in cui crede. Noi sin dal primo giorno ci siamo messi a disposizione. Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno e di vincere ogni partita. Lui a livello umano cerca sempre il dialogo. Essendo stato un grande giocatore sa creare il rapporto giusto che ci deve essere che ogni giocatore».