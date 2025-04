Darmian: «Inter, non molliamo adesso: ancora obiettivi importanti!»

Darmian è stato uno dei giocatori che hanno commentato la sconfitta contro la Roma a San Siro. Battuti 1-0 dai giallorossi, hanno registrato la terza battuta d’arresto consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Ne ha parlato in un’intervista realizzata da Sportmediaset

LUCIDO – Matteo Darmian nerazzurro non si è nascosto: «È stata una brutta sconfitta, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo guardare avanti perché abbiamo obiettivi importanti». Darmian, uomo di grande esperienza e affidabilità, si fa portavoce della volontà del gruppo di non arrendersi: la stagione, nonostante le difficoltà, può ancora regalare soddisfazioni immense ai nerazzurri, sia in Italia che in Europa. L’Inter, dopo il grande dispendio fisico ed emotivo delle ultime settimane, sta pagando dazio sotto il profilo della brillantezza e della lucidità. Le tre sconfitte consecutive senza riuscire a segnare nemmeno un gol testimoniano una flessione evidente, ma lo spirito all’interno dello spogliatoio resta combattivo.

Ora testa al Barcellona: tutto ancora aperto!

RIALZARSI – Il focus adesso è tutto rivolto alla semifinale d’andata di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 30 aprile. L’obiettivo della squadra di Inzaghi è rialzare immediatamente la testa e mettere alle spalle il momento negativo, mantenendo alta la concentrazione e l’orgoglio.