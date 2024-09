Darmian: «Inter, mai bello subire tanti gol! Non come al solito»

Darmian commenta il derby perso stasera per 1-2 contro il Milan. Le parole del numero 36 a Inter TV nel post partita.

CHE BRUTTA PROVA – Matteo Darmian esclude che l’Inter abbia sottovalutato il derby: «Ci aspettavamo un Milan così, 50-50. Loro sicuramente hanno fatto la partita che dovevano fare, mettendo in campo quello che avevano e che avevano preparato. Noi non siamo stati i soliti: un approccio così così, non eravamo così fluidi nella nostra manovra. Parliamo di una sconfitta, soprattutto in un derby che non è mai piacevole. Adesso dobbiamo solamente guardare avanti e continuare a lavorare. Cosa abbiamo detto nello spogliatoio? Niente di particolare. Sapevamo l’importanza della partita, siamo un gruppo maturo ed esperto da capire quello che non è andato oggi. Sicuramente analizzeremo bene la partita per capire cosa non è andato e continuare il nostro campionato nel migliore dei modi».

Inter, la difesa fa acqua: le parole di Darmian

MALISSIMO DIETRO – Cinque gol subiti nelle prime cinque giornate di Serie A, di cui tre dall’80’ in poi. Sono i dati allarmanti della difesa dell’Inter di cui parla Darmian: «Sì, un po’ tutto. Eravamo stati bravi a rimettere in parità la partita, nonostante non stessimo facendo una grandissima gara. Dobbiamo lavorare, perché è l’unica strada che conosco e che ci potrà far migliorare sotto tutti i punti di vista. Per un difensore non è mai bello concedere gol, non siamo stati bravi come al solito: sul primo gol ci hanno presi in mezzo, sul secondo era una palla inattiva. Dobbiamo continuare a lavorare, come ho detto prima».