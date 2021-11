Darmian: «Inter grande gruppo e lo dimostreremo! Stiamo bene»

Darmian dopo Inter-Shakhtar Donetsk 2-0 ha esaltato le qualità dei nerazzurri soffermandosi in particolare su quello che potrebbe essere il passaggio del turno. Di seguito le sue parole su Sky.

GRANDE SQUADRA – Darmian dopo Inter-Shakhtar Donetsk, su Sky Sport ha parlato così: «Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Fin dall’inizio della stagione dimostriamo di essere in forma e coeso. In campionato abbiamo lasciato qualche punto però la strada è giusta! Stasera è arrivata una vittoria fondamentale per il nostro cammino. Qualificazione agli ottavi? Per noi significherebbe aver raggiunto un piccolo obiettivo, cioè quello di migliorare il cammino in Champions rispetto l’anno scorso. È importante far parte delle ultime sedici di Champions League. Nel primo tempo oggi purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la partita nonostante le occasioni avute. Gli ottavi vanno affrontate con la giusta determinazione, saranno partite difficili se dovessimo passare il turno. Sappiamo di essere un grande gruppo e lo dimostreremo».