Darmian: «Inter, contro l’Arsenal vogliamo vincere! Faremo attenzione»

Darmian qualche minuto prima della conferenza stampa di rito alla vigilia di Inter-Arsenal di Champions League insieme a Simone Inzaghi, in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa sfida.

IN EUROPA – Matteo Darmian va diretto al punto senza troppi giri di parole. La partita contro l’Arsenal è da vincere, l’Inter ha tutte le carte in regola per farlo. Ma attenzione all’avversario: «Nell’ultimo periodo abbiamo avuto buoni risultati e vogliamo arrivare così fino alla sosta. Domani sarà una partita importante quanto difficile, contro un avversario di qualità. Nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi vogliamo fare bene e portare a casa una vittoria. Arsenal come il Manchester City? Sappiamo come sono forti e come giocano bene al calcio. Dovremmo stare molto attenti, però anche noi siamo consapevoli di essere una buona squadra e lo vogliamo dimostrare domani».