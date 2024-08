Darmian: «Inter, confermarsi difficile ma lo vogliamo! Segnale»

Tocca a Darmian la prima intervista stagionale in un prepartita. In vista di Genoa-Inter, l’esordio non solo dei campioni in carica ma anche di tutta la Serie A, il giocatore ha rilasciato le dichiarazioni a Inter TV: ecco come si è espresso in vista del calcio d’inizio.



PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Matteo Darmian sarà titolare e presenta la partita delle ore 18.30, Genoa-Inter: «Troveremo degli avversari motivati? Da parte nostra c’è grande voglia di ricominciare e di ripartire nel migliore dei modi. Sappiamo che sarà una partita difficile, l’anno scorso abbiamo testato questo campo, questa quadra e questa tifoseria. Però vogliamo ripartire bene e cercare di portare a casa la vittoria».

Darmian spera che l’Inter possa ripetersi, dal Genoa in poi

BIS DA CONCEDERE – Darmian ritiene che già la prima giornata possa essere fondamentale per l’Inter: «Conta tantissimo, per dare un segnale fin da subito positivo alla nuova stagione. Cercheremo di scendere in campo con la giusta voglia e la giusta determinazione per far sì che ciò avvenga. Sentiamo più responsabilità o entusiasmo per l’inizio della stagione? Un po’ tutte e due. Sappiamo che vincere è difficile e riconfermarsi lo è ancora di più, cercheremo di farlo già a partire da oggi».