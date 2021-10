Darmian: «Inter, bisogna stare attenti! Pinamonti? Annata importante»

Darmian sarà titolare stasera in Empoli-Inter del turno infrasettimanale di Serie A (vedi formazioni). Ecco le sue dichiarazioni a pochi minuti dal via nel corso dell’intervista rilasciata a Inter TV.

OBIETTIVO TRE PUNTI – Matteo Darmian presenta Empoli-Inter di stasera: «Fare risultato penso sia importantissimo. Veniamo da alcuni risultati non positivi, oggi vogliamo scendere in campo e prenderci i tre punti. L’Empoli è una squadra che gioca bene al calcio, sicuramente ci saranno dei momenti di difficoltà durante la partita però dobbiamo essere bravi a non disunirci e stare attenti. Dobbiamo fare le cose che sappiamo e vincere. Andrea Pinamonti? Abbiamo un bel rapporto. L’anno scorso è stata un’annata importante per tutti, Andrea compreso, e ci saluteremo. Poi quando l’arbitro fischierà non penseremo all’amicizia ma ognuno per la propria strada».