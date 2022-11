Darmian: «Inter avanti con merito! Girone difficile, ma siamo cresciuti»

Matteo Darmian dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, intervistato da Mediaset ha analizzato la partita e in particolare il girone di UEFA Champions League appena superato.

L’ANALISI – Darmian dopo Bayern Monaco-Inter 2-0, su Mediaset ha parlato così: «Sapevamo sin dall’inizio che il nostro girone era probabilmente il più difficile di questa Champions League, però abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Il passaggio del turno è meritato, quest’anno nonostante fossimo già passati abbiamo messo in campo una bella prestazione. Siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista rispetto la sfida dell’andata. Nonostante la sconfitta non rispecchia l’andamento della partita perché meritavamo qualcosa di più. Siamo partiti bene, poi loro nel momento migliore sono riusciti a sbloccare la partita con un calcio piazzato indirizzando la gara, ma noi non ci siamo disuniti. Rigore? Ci ha messo un po’ di tempo per decidere però non l’ho visto e non posso giudicare, ci portiamo via l’ottima prestazione. Archiviati i gironi pensiamo alla sfida importante di domenica».