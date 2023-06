Darmian: «Inter ambiziosa! Manchester City grandissima squadra»

Darmian sarà probabilmente in campo domani nella finale Manchester City-Inter. In vista dell’ultimo atto della Champions League 2022-2023 il difensore è intervenuto in conferenza stampa assieme a Calhanoglu, Lautaro Martinez e Inzaghi. Segui qui le dichiarazioni integrali di tutti i tesserati.

CONFERENZA DARMIAN – Questa la conferenza stampa di Matteo Darmian alla vigilia di Manchester City-Inter.

Tu hai giocato al Manchester United e li conosci, può essere un vantaggio?

Ho incontrato più volte il Manchester City, penso che conosciamo le qualità loro. Sono una grandissima squadra, gran collettivo e grandissime individualità. Dovremo fare la nostra partita per metterli in difficoltà.

Domani riedizione di Italia-Inghilterra, come in finale agli Europei.

Noi, come fatto sempre, cercheremo di portare avanti le nostre idee a cui uniremo tanto cuore e tanto sacrificio, che sarà determinante nella partita di domani dove i dettagli faranno la differenza.

Anche Lukaku e Mkhitaryan hanno giocato nel Manchester United.

Sicuramente sarà una partita speciale, oltre a essere una finale di Champions League. Io ho giocato nel Manchester United, sarà speciale: sicuramente faremo di tutto per noi, per la società, per lo staff e per i nostri tifosi per portare a casa questo trofeo tanto importante.

Si è visto un bel clima, il piacere di essere in finale. Adesso che si è arrivati a Istanbul cresce l’ansia o la voglia?

Adesso ci sono tante emozioni, che ci portiamo dentro per una partita così importante. Veniamo da un buon finale di stagione, siamo in un buon momento dal punto di vista fisico e mentale e dovremo dimostrarlo domani dal 1′, scendendo in campo con la giusta determinazione.

Darmian, che tipo di gara avete preparato? Cosa assolutamente non dovete concedere al Manchester City?

Sappiamo tutti le qualità del Manchester City, però dovremo essere bravi durante la partita a fare le scelte giuste. Ci saranno momenti dove ci dovremo abbassare, momenti in cui dovremo andare a pressarli. Dobbiamo fare le scelte giuste, saranno determinanti.

Credi di poter raggiungere la Champions League, che l’Inter non vince da tredici anni?

L’ambizione è quella. Conosciamo le qualità del Manchester City, ma lo affronteremo con la consapevolezza che siamo una squadra forte e che abbiamo qualità per metterli in difficoltà.