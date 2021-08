Darmian: «Grande vittoria, la mentalità e lo spirito sono rimasti intatti»

Matteo Darmian, intervistato a Sky Sport nel post Verona-Inter, ha parlato della vittoria per 1-3, nonché della sua ottima partita condita con un assist e della mentalità della squadra

DETERMINAZIONE − Così Darmian sulla vittoria e i cambi in squadra: «Ci ho creduto fino alla fine, poi ho messo la palla in mezzo ed è stato bravo il Tucu. Grande vittoria. Penso che la mentalità è rimasta la stessa, la determinazione di vincere è rimasta intatta. Normale che andando via giocatori come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, sono arrivati giocatori diversi e ci dobbiamo adattare anche alle loro caratteristiche. Penso che si siano adattati tutti bene, visti i gol».

MENTALITÀ − Darmian ha parlato anche di spirito: «Penso che lo spirito sia rimasto quello e deve rimanere quello. Se vogliamo vincere, la mentalità deve essere quella, è questa credo sia una buona base di partenza».