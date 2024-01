Darmian: «Finale gara a sé. L’Inter non vuole commettere i vecchi errori»

Darmian sarà titolare sulla fascia destra in Napoli-Inter, la finale di Supercoppa Italiana alle 20 a Riyad. Il difensore ha presentato la partita a Inter TV.

PRONTI ALLA FINALE – Matteo Darmian anticipa Napoli-Inter: «Favoriti? Non ce ne sono, una finale è partita a sé e per vincere dovremo dimostrare di essere più bravi. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e attenzione vista con la Lazio, per portare a casa la coppa. Sappiamo le qualità del Napoli, hanno grandi singoli e non è solo Khvicha Kvaratskhelia: hanno grandi giocatori che possono creare la giocata in ogni momento, dovremo lavorare di squadra. L’anno scorso abbiamo avuto degli alti e bassi, quest’anno non vogliamo commettere gli stessi errori. In questa prima parte di stagione l’abbiamo dimostrato e vogliamo vincere».