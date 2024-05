Darmian: «Fatto qualcosa di incredibile! Sistema Inzaghi? Conta una cosa»

Darmian è intervenuto dopo Inter-Lazio, sfida terminata 1-1 con la premiazione ufficiale dei Campioni d’Italia con il trofeo scudetto. L’esterno nerazzurro, che ha parlato a DAZN, spiega come si costruisce una carriera come la sua e un successo come il ventesimo scudetto nerazzurro

LAVORO E GODURIA – Matteo Darmian spiega come nasce una carriera come la sua e un successo come il ventesimo scudetto dell’Inter: «Con tanto lavoro, sacrifico e umiltà. Ho sempre cercato di dare tutto me stesso e queste sono le serate che ci godiamo e meritiamo perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Quando non arrivano le gambe arriva la testa però cerco sempre di allenarmi bene e fare tutto il possibile per fare bene».

Darmian parla del calcio moderno di Inzaghi che ha incantato la Serie A: un unico fattore conta davvero

DIVERTIMENTO – Darmian parla del calcio moderno proposto da Simone Inzaghi: «Ci divertiamo quando siamo in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Credo che la forza sia il gruppo e lo trasmettiamo quando siamo in campo».

SCOMPIGLIO – Darmian prosegue: «Sappiamo quello che dobbiamo fare e le posizioni che dobbiamo occupare, quindi non importa chi va a occuparle ma che ci sia qualcuno. E questo nel calcio moderno è importante perché può creare problemi agli avversari. I risultati si sono visti, dobbiamo comunque andare avanti su questa strada perché il calcio non si ferma mai ed è sempre in continua evoluzione».