Darmian: “Esordio con l’Inter in Champions League emozione. Ora pronti”

Matteo Darmian Inter

Darmian si è presentato a Inter TV dopo il pareggio per 2-2 contro il Borussia Monchengladbach. Il giocatore, in campo nell’esordio di Champions League, ha commentato la partita del Meazza.

ANCORA NON BASTA – Matteo Darmian commenta Inter-Borussia Monchengladbach su Inter TV: «Penso che abbiamo fatto una buona partita. Penso che la prestazione oggi da parte di tutti ci sia stata. Siamo scesi in campo con la giusta voglia e determinazione: penso che si sia visto fin da subito. Purtroppo poi ci siamo ritrovati sotto di un gol, ma siamo stati bravi a recuperare. C’è rammarico, perché volevamo portare a casa la vittoria, però purtroppo è arrivato un pareggio: dobbiamo continuare e andare avanti. Sicuramente un po’ di emozione c’era, nel senso che esordire con questa maglia a San Siro e in Champions League è un qualcosa di sicuramente bello ed emozionante. Però una volta che l’arbitro ha fischiato tutto questo è sparito: ho cercato di fare del mio meglio, stavo bene e ho cercato di fare il massimo per aiutare la squadra a portare a casa la vittoria».

COME SI PROSEGUE? – Darmian parla delle prospettive del girone per l’Inter: «Purtroppo è arrivato un pareggio. Sapevamo fin dall’inizio che il girone era tosto, molto equilibrato: volevamo partire bene, perché sappiamo che in Champions League i punti pesano. Adesso dobbiamo archiviare questa partita e pensare subito alla prossima, perché non abbiamo molto tempo per prepararla. Sicuramente dobbiamo farci trovare pronti, perché il campionato è molto importante».