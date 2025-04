Darmian: «Energie da recuperare, ma Inter gruppo splendido!»

L’Inter paga ancora una volta la gestione dei secondi tempi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. intervistato su Inter TV Matteo Darmian ha espresso la sua opinione.

ENERGIE DA RECUPERARE – Matteo Darmian ha parlato così dopo la partita: «È difficile dire se sia più stanchezza fisica o mentale, ma dispiace perché volevamo la vittoria. Sappiamo che non possiamo mollare di un centimetro in ogni gara, andiamo via da Parma con un po’ di rammarico ma dobbiamo farne tesoro per migliorare e pensare già alla prossima sfida. Abbiamo cercato di trovare il terzo gol dopo il loro pareggio e non ci siamo riusciti, ora dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali. Da oggi pensiamo al Bayern Monaco».

Inter fermata dal Parma: ora testa al Bayern Monaco

IN TUTTE LE COMPETIZIONI – Darmian spiega come ritrovare la fiducia a partire dalla prossima partita: «Lavoreremo come fatto sempre, siamo un gruppo splendido. L’abbiamo dimostrato in campo e lo dimostreremo ancora. Dispiace perché oggi non abbiamo vinto, ma c’è ancora tanto da migliorare. Siamo dentro in tutto e cercheremo di concludere la stagione nel migliore dei modi».