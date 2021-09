Darmian: «Ecco cosa serve dall’anno scorso. Anche l’Inter ha qualità»

Darmian non sarà titolare alle ore 18.45 in Shakhtar Donetsk-Inter, secondo match del Gruppo D di Champions League (vedi formazioni). Il giocatore ha presentato la partita a Inter TV.

OBBLIGO DI VITTORIA – Matteo Darmian presenta Shakhtar Donetsk-Inter a Inter TV: «Roberto De Zerbi ha portato in poco meno di due mesi già la sua idea di gioco. Si vede in campo: amano palleggiare e tenere il possesso. Sicuramente dobbiamo stare attenti perché hanno giocatori di qualità, ma quello che faremo noi è cercare di metterli in difficoltà e trovare i tre punti. Cosa serve rispetto all’anno scorso? Sicuramente fare una partita attenta e limitare le loro qualità. Hanno giocatori bravi davanti, ma se noi riusciremo a limitarli il più possibile anche noi abbiamo delle qualità davanti: non si discute, in questo caso il gol lo faremo. Come raggiungere l’equilibrio? Lavorando di squadra, cercando di attaccare e difendere tutti insieme. Questo penso sia il segreto».