Darmian: «Distratti da Skriniar? Non credo! Rimasto, darà 100%. Derby…»

Darmian è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Atalanta, primo quarto di finale di Coppa Italia andato in scena a San Siro e che ha visto la squadra di Inzaghi vincere e passare il turno proprio grazie al suo gol partita. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di Mediaset

GOL DECISIVO – Matteo Darmian parla così al termine di Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia: «Non so se il gol è uno dei più belli, l’importante è che ci permette di rimanere dentro la competizione. Ci tenevamo tanto, ora pensiamo alla prossima partita che è importante. Se le voci su Skriniar ci hanno distratto? Non credo perché stasera si è vista una squadra determinata, con la giusta vaglia. Skriniar è rimasto e darà il 100% fino alla fine, senza dubbio. Milan? Sicuramente avranno voglia di rivincita, dovremo farci trovare pronti e adesso prepareremo la partita nel migliore dei modi. Poi scenderemo in campo come sempre per vincere».