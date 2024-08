Darmian: «Dispiace per gli infortunati. Errori da non ripetere»

Altre dichiarazioni di Darmian nel post partita di Inter-Al Ittihad, l’amichevole di stasera a Monza. Il numero 36, in campo per poco più di un’ora, ha dato una valutazione anche a Inter TV.

NON GIRAVA – L’Inter perde 0-2 l’amichevole contro l’Al-Ittihad, con poche indicazioni confortanti. Matteo Darmian fa capire che i carichi di lavoro abbiano inciso: «La volontà è sempre quella di vincere, purtroppo oggi è arrivata una sconfitta però abbiamo messo minuti importanti nelle gambe che ci serviranno per questa stagione che sarà lunghissima. E tanto importante, perché vogliamo confermarci. Abbiamo fatto delle buone cose, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto stasera e l’anno scorso. Abbiamo commesso degli errori che sicuramente non dovremo commettere quando inizierà il campionato, però abbiamo lavorato bene e dobbiamo essere fiduciosi».

Darmian si porta avanti: per l’Inter dieci giorni al via

LE NOVITÀ – Darmian è contento dei nuovi acquisti dell’Inter: «Assolutamente sì. Il gruppo è praticamente quello dell’anno scorso, sono arrivati giocatori importanti. Dispiace per i giocatori che si sono infortunati, non so stasera Stefan de Vrij cosa si è fatto però sono tutti giocatori importanti. Noi ci siamo da anni, dobbiamo essere bravi a far sentire i nuovi a proprio agio ma si stanno inserendo nel migliore dei modi e ci daranno una mano. L’amichevole col Chelsea? È la partita prima dell’inizio del campionato, vogliamo fare bene. Sicuramente le gambe gireranno un po’ di più, visto che ci avviciniamo alla partita con il Genoa. Vogliamo mettere in pratica quello che stiamo facendo durante la settimana e quello che proviamo in allenamento».