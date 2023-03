Darmian: «Dette tante cose per giorni, daremo battaglia a tutti»

Matteo Darmian ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita dell’Inter contro il Porto in Champions League.

IMPRESA – Matteo Darmian ha parlato così del passaggio del turno dell’Inter: «Sapevamo che non era facile, siamo entrati con la giusta cattiveria. Venivamo da una brutta sconfitta, sono state dette tante cose e questa era la serata perfetta per rifarci. Abbiamo saputo soffrire e portato a casa una qualificazione importante. No, sicuramente è stata una partita importante da parte di tutti, c’è stato un grande lavoro e questo è lo spirito che ci deve portare avanti fino alla fine. In campionato non abbiamo avuto continuità, dobbiamo prendere tale serata come iniezione di fiducia per il futuro. Una serata come questa ci dà tanta fiducia e consapevolezza, dobbiamo essere positivi e non abbiamo preferenze nel sorteggio. Daremo battaglie a chiunque, sarebbe bello avere tre italiane e faccio l’in bocca al lupo al Napoli».