Darmian: «Dare continuità ai risultati! Vogliamo il primo posto»

Matteo Darmian anticipa la conferenza stampa di Inzaghi, parlando lui per primo in vista di Inter-Real Sociedad. Queste le dichiarazioni del difensore prima della Champions League.

CONFERENZA DARMIAN – Questa la conferenza stampa di Darmian alla vigilia di Inter-Real Sociedad.

Tutti dicono che l’Inter quest’anno è più forte. Per voi giocatori cos’è cambiato?

Per noi non è cambiato un granché. Cerchiamo di scendere sempre in campo con la giusta determinazione per portare a casa la vittoria. L’anno scorso, soprattutto in campionato, non siamo riusciti a dare continuità di risultati e dobbiamo cercare di evitare questo errore.

C’è la consapevolezza di andare ad affrontare un avversario che può far soffrire l’Inter come non succede abitualmente?

Sapevamo già da prima dell’inizio del girone quanto fosse difficile affrontare la Real Sociedad. È una squadra forte con grande organizzazione, grande ritmo e grande qualità: l’ha dimostrato nella partita d’andata e non solo. Penso che sia una qualificazione meritata anche per loro, ma domani bisognerà vincere per il primo posto.

È davvero scattato qualcosa all’interno dello spogliatoio dopo la finale di Champions League dell’anno scorso?

Come ho detto prima sicuramente abbiamo cercato di imparare dagli errori che abbiamo commesso lo scorso anno. Abbiamo iniziato, fin dal primo giorno quest’anno, a lavorare nel migliore dei modi: penso che siamo un bel gruppo. La stagione però è ancora lunga, dobbiamo continuare così.

Quanto può influenzare il fatto di avere solo un risultato a disposizione per arrivare primi?

Noi domani scenderemo in campo come sempre fatto da inizio stagione, cercando di trovare la vittoria. Non sarà facile perché l’avversario ha grandi qualità, ma ci proveremo col giusto atteggiamento e le giuste qualità.

Darmian, è il momento migliore della tua carriera?

Un segreto non c’è. È il momento migliore della mia carriera? Sicuramente mi fa piacere avere la fiducia di tutti, mi spinge di dare sempre qualcosa di più giorno dopo giorno. Poi, quando il mister mi fa giocare, cerco di fare del mio meglio e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Avere un gruppo con molti italiani dà davvero qualcosa in più? Penso che alla base dei risultati e di costruire qualcosa ci sia il gruppo, a prescindere che ci siano diversi italiani. Penso che questo sia un gruppo sano, un gruppo valido: siamo bene insieme e lo trasmettiamo anche in campo. Dobbiamo continuare così, perché siamo sulla strada giusta. Come sta lavorando Bisseck? È un giocatore che ha grandi qualità. È giovane, ha grandi margini di miglioramento. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di farlo sentire a casa, perché veniva da un’esperienza e da una cultura diversa. È importante, per tutti quelli che arrivano in un gruppo nuovo, farli sentire subito a loro agio: lui si è messo subito a disposizione per migliorare, ben vengano questo tipo di giocatori e ragazzi. L’ha già dimostrato quando è stato chiamato in causa in stagione.