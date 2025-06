Darmian: «Stanchezza ultimo dei problemi! Creiamo tanto ma non concretizziamo»

Darmian commenta la vittoria in rimonta dell’Inter contro l’Urawa Red Diamonds. L’Inter conquista una preziosa vittoria in rimonta contro i giapponesi nel Mondiale per Club, rilanciando le proprie ambizioni nella competizione. Ne ha parlato in un’intervista a Inter TV.

IN RIMONTA – Matteo Darmian, intervistato da Inter TV, ha analizzato il match con grande lucidità, riconoscendo le difficoltà incontrate ma anche l’atteggiamento mai rinunciatario della squadra: «Soffriamo perché produciamo tanto, facciamo grandi sforzi, ma non riusciamo a concretizzato al mole di lavoro che creiamo. Ma la verità è che non molliamo mai, anche nonostante il gol di svantaggio. Era importante oggi, venivamo da un pareggio, oggi ci abbiamo sempre creduto ed è arrivato un gol di “Carbo”. A fine stagione è normale che si è un po’ stanchi dopo così tante partite, ma questa è una competizione molto importante. Quando scendiamo in campo la stanchezza è l’ultimo dei problemi, cerchiamo di fare del nostro meglio. Abbiamo trovato delle squadre che si chiudevano dietro. Abbiamo creato tante occasioni, adesso ci concentriamo sulla prossima che sarà comunque importante per passare il girone. Questa è una partita che ci dà fiducia».