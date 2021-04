Darmian: «Conte ci tiene tutti sull’attenti! Oggi 3 punti fondamentali»

Darmian ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Inter-Verona, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie A, vinta dai nerazzurri per 1-0 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

PUNTI IMPORTANTI – Matteo Darmian parla così ai microfoni di “DAZN” prima al termine di Inter-Verona: «Oggi sapevamo che era difficile perché il Verona è difficile da affrontare. Giocano un buon calcio, però quello che contava era il risultato. Sono arrivati tre punti importantissimi che ci avvicinano al traguardo. Si sta bene dai, nel senso che ci alleniamo per farci trovare pronti, per vivere queste emozioni. Oggi è andata bene e siamo tutti contenti, sono arrivati tre punti importantissimi per la classifica. Noi tutti dal primo all’ultimo lavoriamo duramente in settimana, il mister ci tiene tutti sull’attenti perché tutti sono importanti. Personalmente sento la fiducia di tutti. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez non segnano? Loro sono molto più bravi a fare gol, io ci provo e ogni tanto mi va bene. Finché arrivano le vittorie va sempre bene».