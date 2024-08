Darmian: «Confermarsi mai facile, l’Inter vuole farlo! De Vrij? Non so»

È Darmian il giocatore dell’Inter che parla al termine dell’amichevole persa 0-2 contro l’Al-Ittihad. A Sportitalia e Sport Mediaset, il difensore commenta la partita, la preparazione e i tanti infortuni con de Vrij ultimo in ordine di tempo.

TANTO DA MIGLIORARE – Matteo Darmian valuta quanto avvenuto in Inter-Al Ittihad: «La volontà è sempre quella di vincere, però è normale in questo momento della preparazione non essere pronti. Oggi abbiamo fatto qualche errore che sicuramente per l’inizio del campionato dobbiamo limare, però piano piano ci stiamo preparando per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Sul primo gol abbiamo subito una ripartenza, poi ci sono stati degli errori da parte nostra. Però stiamo lavorando bene, dobbiamo continuare come stiamo facendo e siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare su quanto fatto l’anno scorso».

Darmian sui nuovi dell’Inter e i già troppi infortunati

GLI INGRESSI – Darmian dà un giudizio sui nuovi acquisti dell’Inter: «Bene. Si sono già inseriti bene, ovviamente da parte nostra c’è la volontà di farli sentire subito a proprio agio all’interno del gruppo. Dispiace per Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, ma anche per Marko Arnautovic, che si sono fatti male. Non so Stefan de Vrij, che è uscito pochi minuti prima. Sono giocatori importanti e ci daranno una mano anche loro. Cosa servirà in stagione? Sappiamo che vincere è sempre difficile, confermarsi lo è ancora di più: lo dimostrano gli ultimi anni, dove la squadra che ha vinto il campionato non è mai riuscita a riconfermarsi. Noi vogliamo farlo e vogliamo iniziare nel migliore dei modi dal Genoa».