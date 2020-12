Darmian: “Cagliari-Inter, dimostriamo oggi di essere un gruppo unito!”

Darmian prima di Cagliari-Inter ai microfoni di “Inter TV” ha parlato della sfida di oggi soprattutto considerando l’uscita dalla UEFA Champions League.

PRIMA DEL MATCH – Darmian prima di Cagliari-Inter su “Inter TV” ha parlato di lavoro di gruppo soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League: «C’è un po’ di delusione però in questi giorni abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Le qualità non sono mai mancate in questo gruppo. Dobbiamo dimostrare sul campo di essere un gruppo unito. Il Cagliari è una buona squadra, non è mai facile venire qui a vincere. Abbiamo preparato bene la partita. Cercheremo di portare a casa i tre punti».