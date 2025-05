Darmian: «PSG-Inter, attenzione e spensieratezza! Loro grande qualità»

Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi che ha aperto ufficialmente l’open media-day organizzato oggi in vista del 31 maggio, la parola è passata ai protagonisti della finale di UEFA Champions League. Matteo Darmian e Marcus Thuram hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti, compresa la nostra inviata Romina Sorbelli.

INTER MEDIA-DAY: CONFERENZA STAMPA DARMIAN – TUTTE LE DICHIARAZIONI

Quanta attenzione ci vuole difensivamente col PSG?

Squadra fortissima non solo davanti, non a caso hanno raggiunto la coppa in Francia. Squadra ben organizzata con giocatori di grandissima qualità. Bisogna stare attenti a livello difensivo ma bisognerà giocare di squadra. Questa settimana va vissuta immagazzinando tutte le sensazioni ed emozioni che ci aspettano. La partita di due anni fa ci ha dato consapevolezza. Bisognerà stare attenti e preparare ogni dettaglio.

Voglio chiederti di Zalewski. Sei sorpreso del rendimento?

Nicola è un ottimo giocatore che ha dimostrato tutte le sue qualità. Può giocare in varie posizioni, sappiamo che può darci una grande mano.

Tutto si riduce a questa partita. Come prendete questa cosa nello spogliatoio?

Sappiamo quanto sia difficile arrivare in finale di CL. La dobbiamo vivere con la giusta attenzione ma anche con quella spensieratezza che poi serve. La vivremo sicuramente in maniera positiva questa settimana.

Quanto può contare la differenza dell’età media?

Non penso conti. La prepareremo nel migliore dei modi. Per me che magari può essere l’ultima volta voglio godermi questi momenti.

C’è solo un ex interista nel PSG. Che ricordi hai?

Tutti hanno un ricordo di Hakimi bellissimo per ciò che ha dato per la maglia e per il club. Ottimo giocatore oltre che un grande ragazzo e sta continuando a dimostrarlo. Speriamo che sabato non gioisca però gli faccio un grosso in bocca al lupo.

Cosa significa essere allenati da Inzaghi?

Il mister è un grande allenatore e si è creato con tutti un rapporto incredibile. Giocatori, staff. Qualcosa che fa la differenza. Grande persona e l’ha dimostrato in questi anni.

Rispetto a due anni fa, si avverte meno il sogno e più la responsabilità?

Dobbiamo avere tutto. Viverla in maniera intensa con grande responsabilità. È stato un percorso incredibile per arrivarci, meritato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra importante. La dovremo vivere con la giusta tensione, attenzione ma anche spensieratezza.